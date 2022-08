Annely Akkermann ⟩ Elektri universaalteenus aitab elanikel toime tulla

Energia all tuleb laiemalt silmas pidada nii toitu, soojust, valgust kui sõidukikütust. Energiat kulub kõikide toodete ja teenuste puhul, mistõttu selle kallinemine toob kaasa üldise hinnatõusu ehk inflatsiooni. Energiat saab muundada ühest liigist teise, seetõttu tõstab näiteks gaasi kerkinud hind kõigi ülejäänud energiakandjate, muu hulgas halupuidu maksumust. Energia kättesaadavusel on kaks mõõdet: füüsiline (et tuba oleks soe ja valge) ja rahaline (et jõuaks energiat osta).