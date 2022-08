Osa koolikaupa saab mullusega võrreldes soetada isegi odavamalt

Swedbanki rahaasjade teabekeskus koostas nelja suurema jaeketi e-poe põhjal esimesse klassi mineva lapse koolikaupade hinnavõrdluse, millest selgus, et kui jätta võrdlusest välja koolikott, olid ülejäänud kõige odavamate koolitarvete hinnad võrreldes aastatagusega suuresti samad või üksikute toodete puhul isegi soodsamad. Odavaim koolitarvete ostukorv oli augusti keskpaiga seisuga 17,82 euroga Prismas.

Teabekeskuse juhi Mari-Liis Jäägeri sõnade kohaselt võis enne uuringut eeldada, et kiire hinnatõus on jätnud oma jälje koolitarvetelegi, kuid vähemalt augusti keskpaiga seisuga võis suuremate jaekettide e-poodidest leida isegi mullusega soodsamaid tooteid. “Põhinimekirjas olnud kauba hind ei ole aastaga tõusnud, kõige odavamate kaupade hind on jäänud samaks. Koolikotid olid muutunud küll kallimaks, aga nende hinnad varieeruvad ka sõltuvalt kvaliteedist väga tugevasti,” selgitas Jääger.