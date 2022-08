Kilingi-Nõmme keskväljaku teema erutas linlasi

Üle 40 kohaletulnul soovitas Saarde vallavolikogu esimees kilinginõmmelane Eiko Tammist kõnealused paigad koos üle vaadata ja jätta küsimata, kas raha on. "Kõik ideed on teretulnud, ka utoopilised," kinnitas Tammist, ärgitades rahvast kaasa mõtlema.

Kilingi-Nõmmes kui Saarde valla administratiivkeskuses on säilinud väikelinna miljöö, mida viie kilomeetri pikkuselt poolitab peatänav, Pärnu maantee. Keskel on varjuliste puudega Turu ehk kohalikele Kesklinna park, kus toimuvad laadad ja mängivad ainsal avalikul väljakul lapsed. Jõulupuu pannakse püsti bussijaama platsile ning tralli ajal peavad osalejad kahte lehte tõmbama, et liinibussidel säiliks eesõigus. Pääste- ja politseimaja taha varjub ajalooline suveaed laululavaga, selle ees asub Saarde kihelkonnast sõdades hukkunud sangaritele püstitatud monument. Mõistetav, et vallamajas haarati kinni arhitektide liidu ettepanekust kujundada Kilingi-Nõmmes keskväljak Eesti Vabariik 100 "Hea avaliku ruumi" projektile tuginedes, nagu seda on tehtud 15 väikelinnas.