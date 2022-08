Kirglik karbipüüdja: Emb-kumb, kas mu perearst jättis rohud välja kirjutamata või on midagi ülearu kirjutanud

Elutee viis Metsniku küll Viljandisse, ent kodukandi järv on mehele südamelähedane tänini. Karbipüügiga tegi ta tutvust kolme aasta eest hea sõbra eeskujul. “Nägin püüki, mis oli täiesti teistsugune, see meeldis mulle kohe,” meenutas hobile esiti sõrme andnud, ent kiiresti käe kaotanud mees.

Peegelkarpkala on Eestis võõrliik, mis toodi sisse nõukogude aja lõpus ja Eesti iseseisvumisaastate alguses. Tänapäeval on nende veekogudesse laskmine keelatud. Olemasolevad kalad saavad küll järglasi, ent lühikese suve ja külma talve tõttu ei ela maimud talve üle. Nõnda pole loota, et peegelkarpide arvukus kasvaks.