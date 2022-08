Heljo Pikhof ⟩ Massilisele lõhkilaenamisele tuleb piir panna

Riik on jõudumööda laenuturgu korrastanud – 2015. aastal jõustus krediidiandjate ja -vahendajate seadus, mis oli kantud vastutustundliku laenamise põhimõttest. Samuti on tarbimislaenude pakkumine sisuliselt keelatud nii teles kui raadios. Ja juba aastaid on meie pangad hoidnud oma laenupoliitikas konservatiivset joont.

Ometi on enese lõhkilaenamisest saanud taas ulatuslik probleem, millele andis hoogu juurde koroonaaeg, kui paljud kaotasid piirangute tõttu töö ja sissetuleku. Selle nuhtluse all kannatavad just need kiirlaenude ja tarbimislaenude võtjad, kes makseraskustesse sattudes sirutavad käe uute laenude järele, et tasuda eelmisi.