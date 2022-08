Aeg on muutusteks küps

Näiteks lõpeb Elisas augustiga kogu suve kestnud näidisprojekt, kus katsetati neljapäevast töönädalat. Ettevõtmise eestvedaja on varem meedias kommenteerinud, et tööülesanne täitmise nimel on vähendatud koosolekute hulka või on need muutunud lühemaks, töötajad on leidnud uusi viise protsesse automaatseks muuta ja esile on kerkinud tõhusamad lahendused, kuidas samu ülesandeid täita. Seejuures pole juhid kuidagi vähendanud ootusi töötajate suhtes.