Leeklillede lõhn surub sügise hinge

Meie jutukera läheb veerema varjulise Mandžuuria aprikoosipuu all, mille Koidu siia istutas ja mis kevadel avab lõhnavad roosad õied, kuid annab vastu mõne söödamatult hapu vilja. Selle loodusliku päikesevarju all sordib perenaine õunu ja räägib kõigepealt ära selle, et kunagisse majandikeskusse, nagu üle 200 elanikuga Pärnjõe oli, pole jäänud poodi ega sidekontorit, küll aga kool ja rahvamaja. Kõik, mida vaja, tuleb tarida kümne kilomeetri kauguselt Vändra alevist, kus on ka lähim pakiautomaat.