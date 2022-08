“Palav ja raske. See vist oli selle suve kõige palavam ilm üldse” lausus finišis võitja Gert Jõeäär. “Neljakesi sõitsime pea terve raja, enne lõppu vajus maha Kivistik, ma olin üpris kindel, et siit miskit suurt ei tule. No lihtsalt palavus tappis ära. Samas kui keha oli juba otsas, siis iseloomu veel jagus ja lõpp läks ikka väga tuliseks. Tarvis, Vaidem ja mina – igaüks enda eest, nii kuis keegi jaksas. Ulme”.