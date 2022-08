Rannavolle suursponsoriks kujunes ilm

Eesti meistrivõistluste finaaletapi eestvedaja Mehis Merilaine rääkis, et nädalavahetusel Pärnu rannas toimunud rannavõrkpalli etapp läks väga hästi, sest ilm oli suurepärane ja meeste finaalmäng pakkus nii kohaletulnud suurele rahvahulgale kui otseülekannet jälginuile tõelise vaatemängu. “Kuigi väsimus on suur, siis on siiamaani nii hea tunne ja rõõm, et see korda läks,” lausus ta esmaspäeva õhtul.