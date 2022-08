Mirell Põlma ⟩ Paluks pläägu asemel natukenegi värvi

See nostalgiline kodukeemiakäkk pani aga mõtlema, kui sisutühjad on reklaamides ja kampaaniates, mõnel juhul tunnuslausetelgi ette tulevad sõnad tänini. Kui ehituspood on tavalisest parem, siis milline see tavaline kauplus täpselt on? Niisama kehv nagu see salapärane pesupulber? Või peetakse tavalise all silmas hoopis konkurenti, kes lubab vastukaaluks soodsaimat hinda ja laia valikut? Selle konkurendi kampaaniameistritel on igatahes rikkalikum sõnavara kui eelmainitul.