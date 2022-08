Kätlin Joala ⟩ Põlevkivi ja gaas on ajutine, mitte jääv lahendus

Eestis on elektridefitsiit ja meie tarbimisjagu elektrijaamu on mingil põhjusel kogu aeg rivist väljas. Seda teati aastaid, kuid ükski viimastest ega praegunegi valitsus ei ole Eesti elektritootmise suurendamiseks teinud vajalikke otsuseid. Ammu oli teada, et kahest Soomega ühenduses olevast Estlinkist – 1000 MW – jääb Eestile väheks. Uusi tuuleparke ei ole hoolimata sellest juurde ehitatud, kuigi just tuul toodaks kõige odavamat elektrit. Põhjus on lihtne: oldi põlevkivi usku.