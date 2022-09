Lauri Luur ⟩ Head aktiivse koolitee algust!

Paar päeva tagasi juhtusin kuulama teadusnõukoja juhi Toivo Maimetsa intervjuud, kus ta viitas, et liigume koroonaga leebe stsenaariumi kursil. Leebem kurss ei tähenda aga, et võime selle haiguse unustada. Hoolimata sellest, et lapsed ja noored põevad seda enamasti kergelt, ei tohi me koroonasse kuidagi kergekäeliselt suhtuda. Haigena tööl või koolis käies levitame viirust teistelegi ning võime pahaaimamatult luua olukorra, kus kogu koolipere jääb haigeks või satub ohtu mõni hea sõber, kelle tervis koroonaviirusele nii head vastupanu ei suuda osutada. Ehk siinkohal palve kõigile, et mis tahes haiguse korra püsime kodus.

Sõda Ukrainas on segi pööranud seni valdavalt stabiilselt toiminud majanduse. Elektri- ja kütusehinnad sööstavad iga kuu uutesse kõrgustesse ning kahekohalised inflatsiooninumbrid vähendavad nii elanike kui asutuste ostujõudu. Õnneks pole olukord nii radikaalne, et mõni kool või lasteaed päris kütteta jääks, kuid võimalusi eri arendustegevusteks vähendab see märgatavalt, sest raha hulk on alati piiratud. Seetõttu tuleb meil tänavu talvel nii kodanike kui omavalitsustegelastena olla mõistvam ja hoolivam. Võib juhtuda, et varem planeeritud tegevused tuleb mõneks ajaks ootele panne, sest elektriarved röövivad kogu vaba raha. Teisalt peab olema tähelepanelik kaaskodanike suhtes, et keegi, kes harjunud üksi hakkama saama, ei jääks põhjendamatult hätta. Hoolime üksteisest ja oleme mõistvad, kui asjad ei lähe alati soovitud tempos.