Miks on Pärnu Vaprus meistriliigas viimasel kohal?

Seega on oht, et Vaprus pallib järgmisel hooajal aste madalamal ehk esiliigas, sest teatavasti langeb hooaja lõpus viimaseks jäänud võistkond Premium liigast välja ja eelviimasel positsioonil lõpetav tiim läheb üleminekumängudele esiliiga paremuselt teise iseseisva klubiga.

Siiski tõdes Pärnu Vapruse meeskonna kapten Magnus Villota, et nende kindel eesmärk on jääda kõrgliigasse püsima ja selle nimel tehakse igapäevaselt tööd ning meeskond usub, et see on võimalik.

Kindlalt põhjust, miks Vaprus praegu viimasel kohal on ei osanud Villota öelda, kuid sõnas, et see tuleneb ilmselt mitme teguri koosmõjust. Ta tõi välja, et vahepeal oli paljud mängijad vigastusega väljas ja nad kompasid liiga kaua seda, millisel positsioonil keegi mängida võiks.

Viimastes mängudes on vastastele kõvasti vastu hakatud ja võidu- või viigipunktidki on laual olnud, kuid selleks ajaks, kui paks poiss lõpuvilet puhub, on need käest libisenud.