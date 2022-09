Sirje Niitra ⟩ Rõõmuga kooli!

Saates räägivad pered, kes on jätnud oma lapsed koduõppele. Enamasti on tegu vastutustundlike ja tarkade lapsevanematega, kes kindlasti annavad endast parima, et lapsed vajaliku hariduse ikka kätte saaks. Osal juhtudel on see valik põhjendatud. Seega ei soovi ma siinkohal nende otsust kuidagi hukka mõista.