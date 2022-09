Video ja galerii ⟩ Läbi majaseina sõitnud sohvril tuvastati narkojoove

“Ekspertiis tuvastas, et sõidukijuht oli narkojoobes. Kõik muud asjaolud selgitatakse välja kriminaalmenetluses,” ütles Lääne prefektuuri pressiesindaja Kristi Raidla.

See, kuidas hall Audi sõitis vastu Oja-Rohelise ristmiku ääres asuva maja seina, lõhkus selle ja paiskus poolenisti tuppa, jäi lähedusse paigaldatud turvakaamera pildile.

Videolt on näha, et Oja tänaval sõitnud Audi on ristmikule jõudes vastassuunavööndis ja sõidab otse üle ristmiku majja sisse. Kohe Audi järel peatub ristmiku ees valge kaubik, millest Audi tõenäoliselt ennist mööda sõitis. Audi kiirust saab igaüks videost oma silma järgi hinnata.