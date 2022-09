Pärnu kalmistute kord ei luba surnutel puuks kasvada

Enne puumatuse korraldamist on oluline end kurssi viia, kuhu seda matta tohib.

Matuse korraldamine tuleb lähedastele enamasti ootamatult ja sageli pole sellega varasemat kokkupuudet. Kui veel mõnikümmend aastat tagasi toimusid vaid kirstumatused, on tänapäeval valikus tuhastamine, mis omakorda on võimalik teha puumatusena. Viimase puhul tuleb omastel arvestada, et surnuaeda sellist urni Pärnu kalmistutel kehtivate nõuete tõttu matta ei saa.