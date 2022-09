Nädalast jäi kõlama ⟩ Näotu lugu

Hiljem selgus, et Pärnu linna nime all astus kommentaariumis üles meedianõunik Teet Roosaar, kes palus bravuurikast kõnepruugist häiritud lugejatelt vabandust ja lubas, et edaspidi ta lugejate sõnavõttudesse ei sekku. “Üritasin suhelda naljatledes, kuid minu vastuseid võis tõlgendada erinevalt,” kirjutas Roosaar.