Karmen Koppel ⟩ Olgem teineteise vastu lahked ja mõistvad!

Juba 14 aastat olen tähistanud emana kooliaasta algust. Ja teinud seda seni ikka astrite ja ootusärevusega. Soov näha oma lapsi rõõmuga minemas on omane usutavasti igale vanemale. Sest südames tahame ju, et kool ei oleks lastele pelgalt kohustus, vaid ühtlasi võimalus leida sõpru ja jõuda iseendas äratundmisele, mis on just neile see õige.