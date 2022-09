UKMis näeb Wiiraltilt mõjutusi saanud Uno Roosvalti töid

Meie kunstnikest on jõudnud samasse meistriklassi kaasteeliste kujutamisel Eduard Wiiralt, Evald Okas, Uno Roosvalt,” rääkis näituse kuraator Mark Soosaar. “Kõik kolm eristuvad harukordse joonistamisoskuse poolest. See ei piirdu üksnes väheste joonte abil fotogeenilise sarnasuse tabamisega, vaid vaatab sügavale portreteeritava hinge.”

“Käesoleva näitusega tunnistab Uno Roosvalt, et tema suurimaks õpetajaks on siiski olnud Eduard Wiiralt,” seletas Soosaar. “Kuigi meeste eluteed ei ristunud, on Wiiralti looming juhatanud Roosvalti samale filosoofilisele tasemele, kus ajalooline tõde ja õigus muutuvad üldistuseks inimkonna hetkeseisust ... Ja kuidas teisiti, sest nii Roosvalt, Okas kui Wiiralt on ju meie mehed Põhjanaela alt!”