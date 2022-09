Kristin Tattar krooniti maailmameistriks: See ei tundu päris: keegi võiks mind sellest unenäost äratada!

Viimasel ringil ei jätnud Eesti edukaim kettagolfar midagi juhuse hooleks, kui kogus esimese üheksa rajaga kaheksa birdie't ja suurendas oma edu veelgi. Konkurendid ei suutnud pärnakaga sammu pidada ja juba poole ringi peal oli maailmameister sisuliselt selge.

"Imeline tunne! See ei tundu päris: keegi võiks mind sellest unenäost äratada. See on hullumeelne," lausus Tattar võiduintervjuus, kui oli viimase viske korvi saatnud ning talle ulatati selle spordiala hinnatuim karikas ja 11 000dollarine auhinnatšekk.