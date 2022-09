Pärnu pinksimängijad tegid Balti tšempionaadil puhta töö

Avapäeval võeti mõõtu meeskondlikult ja eestlased said korraldajatena välja panna kaks satsi. Tõestati, et just maarjamaalased on kõikse kõvemad: pärnaka Vallot Vainulaga mehitatud Eesti esimene tiim teenis esikoha ning Pärnu spordikooli ja lauatenniseklubi Vint-90 õpilase Madis Moosiga teine kooslus pälvis hõbemedali. Leedu oli kolmas, Läti neljas. Naiste hulgaski triumfeerisid eestlannad.