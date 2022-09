Loodusvaatlus ⟩ Silma hakkab veel pääsukesi ja näppu mustikaid

Augusti keskpaigaks olid teise kurna noored suitsupääsukesed laia maailma saadetud, kuid sellest hoolimata on omajagu pääsukesi hoidnud siiani nii päeval kui ööl hoonete ligi. Eriti ilmekas on see hämaratel tundidel, kui rehe all liikudes vaatab lae alt lattidelt otsa kümneid ööbima tulnud suitsupääsukesi.