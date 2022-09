Kleer Maibaum: Tahan tunda hästi selgesti, et olen oma elu looja

“Vahel on ilmselge, mis teemaga ma oma elus tegelen, ja siis tuleb selline roll, et ma saan sellesama asjaga tegelda, või roll sunnib mind otsa vaatama millelegi enda sees, millega ma ei ole seni tahtnud tegelda,” ütleb ta. Iga uus töö annab võimaluse nuputada, mis selles tegelases seekord tema jaoks varjul on. Seepärast pole Maibaumil unistuste rolli, mille kindlasti tahaks veel ära teha. Pigem soovib ta järgmiseks 50 aastaks lõputult rõõmu ja küllust.