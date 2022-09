Mikk Pärnits ⟩ Jauramine venekeelse õppe kaotamise ümber

Tanki eemaldamise ja venekeelse õppe üle jauramisega on tunda valimiste lähenemise roiskuvat hõngu. Realistlikult vaadates tuleks siinsetele rahvusvähemustele tagada kultuuriautonoomiast lähtuvalt omakeelne õpe. Samuti oleks tervislik lõpetada vene inimeste Kremli esindajatena vaatamine ja lõpetada nende süüdistamine Nõukogude Liidu kuritegudes. Süüdlased on ammu surnud. Need tankistid on surnud või suremas.