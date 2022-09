Jaano Martin Ots ⟩ Turismisihtkoht Pärnumaa vajab terviklikku lähenemist

Lähinaabrid lätlased ja soomlased on Eestis pakutavaga enam-vähem kursis, kuid Lääne-Euroopa jaoks oleme väike kauge sihtkoht kusagil Kaliningradi, Stockholmi, Helsingi ja Peterburi vahel. Juba Lübeckis või Kielis on keeruline seletada, et Pärnu liivarand asub tegelikult Narva-Jõesuu omast väga erinevas piirkonnas ja on täitsa teine sihtkoht. Londonist, Madridist, New Yorgist või Tokyost rääkimata.