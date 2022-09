Silvia Paluoja ⟩ Elamise andmed tekitavad elevust

See aeg jääb eelmisesse sajandisse. Sellest, kuhu oleme elujärjega jõudnud, annab ülevaate statistikaamet 2021. aasta rahva- ja eluruumide loendusest kokkuvõtet tehes. Tulemustesse süüvides ilmneb mõndagi elevust tekitavat.

Pärnu maakonna (85 710 elanikku) kohta esile toodud maakondliku fakti järgi on siin kõige suurem neljatoaliste korterite osa. Sellise järelduse on statistikud teinud maakonna korterite suurust võrreldes. Siinkohal jään mõttelisest tabelist välja, nagu ka keskmise eluruumi pidalaga, mis e-loendustulemuste järgi on 77,1 ruutmeetrit.