Andrei Korobeinik ⟩ Pärnu koalitsiooni lõppvaatlus

Kokkuleppe Isamaaga saavutas Kosenkranius kolmapäeval, iga päev toimuvad koalitsiooniläbirääkimised ja tänaseks on Isamaa jõudnud oma liikmetele lausa töökohti jagada linnavõimu juures. Linnapea aga väidab jätkuvalt, et vana koalitsioon toimib, liigume rõõmsalt koos edasi. Üldiselt on Eesti poliitikas kombeks pidada üht koalitsiooni korraga ja uue partneriga suhet vana partneri olemasolul ei alustata, aga võimalik, et süüdi on suvepealinna vabameelsem õhkkond: mis juhtub Pärnus, jääb Pärnusse.

Koalitsiooni loomisel eelmisel sügisel lubasid partnerid, et koostöölepe tehakse neljaks aastaks, kuid sõnapidamine poliitikas päris alati ei toimi. Koalitsioonivahetuse põhjus on see, et riigieelarvest 8,6 miljoni euro Pärnu sillaraha eraldamise blokeerinud Isamaa esindaja Andres Metsoja ja Reformierakonna esindaja Toomas Kivimägi lubasid sillaraha vabaks lasta. Või noh, mitte päris, lugege peenikest kirja.

Võimu ja sillarahaga kauplemine

Romek Kosenkranius müüs Pärnu koalitsiooni maha viie miljoni euro eest, mida Andres Metsoja ja Toomas Kivimägi lubasid järgmise aasta riigieelarvesse Pärnu uue silla ehituse jaoks panna. See on küll väiksem kui nende kahe poolt põhja lastud 8,6 miljonit riigitoetust, aga midagigi. Ja üleüldse, pessimist võib öelda, et kaks tublit poliitikult varastaid pärnakatelt 3,6 miljonit, optimist aga võib hoopis välja tuua, et viis miljonit jätsid nad ju siiski alles.