SUUR PILDIGALERII ⟩ Jõulumäe spordipäeval osutus menukaks Bill Gatesi lemmikala ehk hapukurgipall

“Kui esimesel üritusel keskendusime sellele, et anda inimestele individuaalseid oskusi, et nad saaksid neid pärast ise proovida, ilma, et oleks juhendajaid vaja, siis täna paneme rõhku sellele, et lapsed trenni jõuaksid,” selgitas päikesepaistelisel ja 16 soojapügalaga päeval ürituse korraldaja, Pärnumaa spordiliidu tegevjuht Kaisa Kirikal. “Kõik klubid, kes siin on, tegelevad lastega ja neil on pallimängude rühmad. Teisalt võtavad need spordiklubid vastu ka täiskasvanuid harrastajaid, kes saavad vanemas eas alustada sobiva pallimänguga.”