Video ja galerii ⟩ Lennaku kleidinööp eest või parukas peast, legendaarse trupi tantsija peab alati särama

“Kas keegi uskus Ingridit, kui ta ütles, et see on lihtne tants?” küsib legendaarse Lancy trupi liige Pauliine Sutt varieteetrupi katsetele kogunenud neidudelt, kel hobusesabad pöörete ajal lehvivad. “See ongi! See on kõndimise tants! Sa lihtsalt ei kõnni üks-kaks, vaid tantsuliselt,” naljatab Ingrid Jasmin, Lancy üks praegusi koreograafe, kes kuulus samasse kollektiivi 16 aastat.