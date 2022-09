Toomas Kivimägi ⟩ Mida külvad, seda lõikad

Peale selle tuletan meelde, et silla ehitus kestab umbes 36 kuud ja lepinguni jõuame kõige varem teises kvartalis järgmisel aastal. Seega, iga mõtlev inimene saab aru, miks 2023. aasta eelarvest taotlus just sellises summas (viis miljonit eurot, mitte rohkem ... Eriti kui uskuda Andrei väidet, et leping sõlmitakse alles aasta pärast, mis pole täpne, aga siiski mitte välistatud (kui tekib vaidlusi). Ent seda enam ei kannata aastaks 2023 rohkem küsida.

Milline on Keskerakonna ja Andrei panus sillale raha leidmisel? Oli helge hetk mõni kuu tagasi minister Taavi Aasa kabinetis (koos Romeki ja Andreiga), kus leppisime kokku vahetada ajakriitilised 8,7 miljonit eurot Pärnu sillale (kuna oli ilmne, et me ei suuda seda Euroopa Liidu seatud tähtajaks ära kasutada) ümber Kose–Mäo lõigu ehituse riigieelarve raha vastu. Summad klappisid, lõime käed. Paraku selgus, et see teelõik läheb kallimaks, mistõttu kulus ära nii „Pärnu silla raha” kui see, mida minister meile lubas. Ehk kui Aas kustutas viimast korda tule ministrikabinetis, oli Pärnule antud lubadusest järel ümmargune null. Tänini. Parafraseerides ja kopeerides Andrei sõnakasutust tema arvamusloost, võiks öelda, et „Keskerakond varastas pärnakatelt 8,7 miljonit eurot”, mina siiski nii ei väida.