Marko Šorin ⟩ Õpetajate põud ja kättesaamatu lugemisvara

Õpetajate Leht avaldas 26. augustil rodu ääretult nukraid fakte. Õpetajakoolituse läbinuist läheb kooli tööle ainult pool, nemadki on nelja–viie aasta pärast läbi põlenud. Üle poole haridustöötajatest on viimasel ajal mõelnud töölt lahkumisele.

2019. aasta valimistele vastu minnes lubas Keskerakond, et tõstame kooliõpetajate keskmise palga 2000 euroni kuus. Hindasime, et see suurendaks õpetajate motivatsiooni ja õpetamise kvaliteeti. Samuti paraneks õpetajaameti maine ja see töö muutuks atraktiivsemaks. Praegu sellest summast muidugi enam ei piisa, vaid õpetaja töötasu peaks ligikaudu niisugusest numbrist algama.