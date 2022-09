Vambola Paavo ⟩ Kui haridus ei ole valgus

Tallinna ja Tartu inimesest võib aru saada. Kui oled linnas elanud, siis kaugemale ei kipu. Oli nii minugi ülikooliajal, et kolm neljandikku kursusest moodustasid pealinlased. Linnast eemal pole kino, meelelahutust, pood on kaugel,vahemaad pikad. Kooli sõitmiseks tuleb noorel soetada auto ja leida elamine. Napib raha. Selle saamiseks tuleb viskuda aastakümneteks panga orjusesse ja mässida end laenudesse.

Haridusminister on optimistlik ja kinnitab, et õpetajana tööd alustajate arv on üldhariduskoolides viimastel aastatel tõusnud, ületades õpetajaametist lahkujate arvu. Nii võib see olla linnades. Väiksematesse kohtadesse meelita ikka tikutulega. Ministri arvates ei ole probleem õpetajate puudus, vaid kvalifikatsiooninõuetele mittevastavate õpetajate suur hulk.