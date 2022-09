Asjatundja õpetab, kuidas toidust võimalikult palju kasulikku kätte saada

Kas isude taga võib peituda mingi aine puudus? Mulle on kõrvu jäänud, et magusaisu korral tuleb kroomi süüa.

Magusaisu korral ei tasu esimese hooga rutata apteeki, vaid vaadata üle, kuidas süüakse. Magusa­isu taga võivad olla hoopis lihtsamad asjad, seesama piiramine näiteks. Jättes vahele päevaseid toidukordi, on üsna tõenäoline, et päeva teises pooles tekitab energiapuudus vajaduse kiire energia järele, mis sageli on just magus.