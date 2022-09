Kes tegelikult kontrollib mängu?

Lapsepõlvest on tuttav mäng, kus toolid on ringiratast ja muusika vaikimisel peab endale istekoha leidma. Kes püsti, see väljas! Mäng energiakriisi ja Pärnu kolmanda silla ümber tundub äravahetamiseni sarnane, kuid ühe suure erinevusega: kui lapsepõlves kontrollis muusikat sõltumatu mängujuht, siis poliitmängudes otsib müstiline osaleja endale istekohta samal ajal, kui otsustab, millal muusika mängib ja millal ei mängi.