Mitu pärnumaalast langes uut laadi pettuse ohvriks

Skeem on lihtne: inimesele avaneb justkui endale tuttavalt veebilehelt artikkel, kus keegi kuulus investor või ettevõtja lubab head investeerimisvõimalust ja -tootlust. Artikli lõpus on link, mille kaudu saab kohe asuda “head võimalust“ realiseerima. Paraku on tegemist pettusega ja lingile vajutades ja sealtkaudu oma kontolt raha võõrale üle kandes jääb inimene oma rahast ilma.

Pärnu politseijaoskonna piirkonnavanema Karin Uibo sõnutsi on kelmid nutikad ja otsivad üha rohkem eri viise, kuidas inimesi petta.

“Et vltida sellise kelmuse ohvriks sattumist, tuleks kindlasti uurida nii konkreetset veebilehte, kust pakkumine tuli, kui tulusat teenimismoodust lubava ettevõtte tausta. Samuti tasub meelde tuletada, et oma pangakaardi andmeid ei tohi mingil juhul tundmatutele veebilehtedele sisestada ega anda oma arvuti kasutusõigust ega PIN-koode võõrale inimesele,“ rõhutas Uibo.

Ohu märgiks nii selle kui mitme muu veebi teel leviva pettuse puhul on keelekasutuski.

“Kui artikkel on eestikeelne, aga sellesse on peidetud linke, millele vajutades suheldakse sinuga edasi näiteks inglise keeles, siis tasub kohe see suhtlemine lõpetada,” soovitas Uibo.

Häirekella võiks samuti panna helisema “investorite“ surve tegutseda kiiresti ja liikuda ruttu ühelt toimingult teisele. Uibo sõnutsi on inimese tagantkiirustamine investeerimiskelmidele väga iseloomulik.

“Enne kui tegutseda, tuleks “super pakkumist” näidata oma lähedastele ja pidada nendega nõu. Mõistlik on lähtuda põhimõttest, et kui miski tundub liiga hea, et olla tõsi, siis suure tõenäosusega see ei olegi tõsi,” toonitas Uibo.