Vandaalid rikkusid uhiuue kossuväljaku

Pärnu linnavalitsuse liige, Paikuse osavallakeskuse juht Marika Valter avaldas, et täna öösel sõitis keegi autoga väljakult üle, jättes sellega pinnale tugevad rehvijäljed. Välise vaatluse põhjal jäi kate siiski terveks. Platsile sissesõidu juurde oli paigaldatud ka tõke, kuid sellest oli mööda sõidetud. “Hoidkem silmad lahti ja kutsugem rikkujad korrale!” esitas Valter üleskutse. Lisades, et lähitulevikus on plaan sinna aed ehitada.