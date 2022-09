Emakakaelavähi testi saab teha kodus

Teaduri jutu järgi on uuringutes kirjeldatud eri põhjusi, miks naistel kontrollis käimata jääb. Näiteks hirm ja ärevus diagnoosi või protseduuri ees, piinlikkus, ajapuudus. Eestis on emakakaelavähi sõeluuringu hõlmatus jäänud valdavalt alla 50 protsendi.

Veerus avaldas veel, et instituut uuris Eestis aastatel 2020 ja 2021 kodus testi tegemist ja tulemused osutavad, et end HPV ehk papilloomiviiruse suhtes kodus testida pole raske, ja naised võtsid selle võimaluse hästi vastu. Instituut kinnitab, et kodune test on niisama usaldusväärne kui kliinikus võetu.