Kui eelmisel aastal nägi ilmavalgust Pärnu uus võimuliit, ei olnud Isamaal usku, et see peab vastu 2025. aasta kohalike valimisteni. Liiga silmanähtavad olid pinged ja võimalikud kärisemiskohad, rääkimata silmale märkamata jäänud sisehoovustest. Nüüd on üks tolle koalitsiooni liige oma alatust võttest ninali lennanud ja uus koalitsioon sündimas.