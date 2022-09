Lilian Promet ⟩ Lapsevanemad toetaksid õpetajate palgastreiki

Septembri alguses korraldas Meaningful Talks üle 1000 lapsevanema seas küsitluse, et uurida, kui oluline on neile tugev haridussüsteem ja kas ollakse valmis astuma samme, et kool/lasteaed oleks parem keskkond nii lastele kui õpetajatele.

Selgus, et 80 protsenti vastanutest on valmis toetama õpetajate palgastreiki. 95 protsenti aga usub, et õpetajate palk on liiga madal ja seda tuleb kindlasti tõsta.