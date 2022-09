Hiigelinvesteeringu kaasanud Karoli Hindriks: Tööjõupuudus annab meile tuult tiibadesse

Alates 19 eluaastast ettevõtjana tegutsenud Hindriks ütleb, et tal on olnud väga palju aega vigu teha ja nendest õppida. Nii on ta jõudnud range päevaplaani kehtestamiseni. Selles on mõeldud kindel aeg nii endale, oma lapsele kui keskendumist nõudvate ülesannete täitmiseks ja sellele ei saa keegi enam määrata mõnd koosolekut või kohtumist. Minul õnnestub Hindriks tunniseks jutuajamiseks tabada ajal, mis enamikule tähendab tööpäeva lõppu – kell 17, temal aga oli viis minutit tagasi lõuna.