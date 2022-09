"Teatris on võimalik paariks tunniks igapäevaelust välja astuda, oma sisemisele minale otsa vaadata ja sõnadetagusesse inforuumi lülituda. Sedakaudu saadud sõnumid on tõesed, need on konstandid pidevalt muutuvas maailmas, mis aitavadki päriselt elada," arvab lavastaja Andres Noormets.

Foto: Silver Kaljula/Ugala teater