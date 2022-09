Varje Tipp ⟩ Abi on vaja koolis

Haridusosakond korraldas 6.–22. juunini ÕNKi seire, mille tulemused tõid väga selgelt välja, et kaasava hariduse valdkond vajab muudatusi. Arutelude ja seire põhjal kujunes arusaam, et ÕNKi pakutavaid teenuseid on vaja täiendada ning sotsiaalpedagoogid ja koolipsühholoogid peavad olema seal, kus on toe vajajad ehk koolides kohapeal.