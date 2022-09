Jasmiin Üpraus krooniti maailmameistriks: See pole mulle veel kohale jõudnud

“Praegu valdab mind suur rahu ja heameel, aga see pole mulle veel päris kohale jõudnud,” tunnistas maailma parim pühapäeva õhtul, kui otsustavast sõidust oli möödunud napp tund ning Üpraus oli parasjagu ametis varustuse kokkupakkimisega ja ootas autasustamist. “Kui tunni pärast Eesti hümni mängitakse, eks siis vast jõuab kohale. Praegu käin siin igaks juhuks vaatamas, et ega keegi mingeid proteste ei kirjuta – aga tundub, et praegu on kõik korras ja tiitel olemas!”