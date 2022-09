VIDEO ⟩ Targa tihasepilguga Doris Kareva ja tema linnupuulihv

Kareva tunnistas, et kirjutab järjest vähem, aga toimetab järjest rohkem. Kõik teavad neid autoreid, kes on küpses eas oma värsid ümber kirjutanud, enamasti ei tee see neid paremaks, sest tagantjärele tarkus võtab maha noore värskuse. Kareva jätkas, et luuletus peab olema elus asi. Mõnikord, kui tal on hea vaim peal, kirjutab neli rida ja on täiesti rahul ning tahab ruttu edasi minna, aga kui tahtmise klahv vajutub alla, on kuri karjas.