Valgusfestivalil valgub üle Rannapargi tähistaeva John Lennoni “Imagine’i” rahusõnum

Turismiettevõtjate palvel on seekord laienetud kolmele päevale ning eri autorite kooslused toovad Pärnu kesklinna ja rannapiirkonna tänavail ja parkides õhtunautlejate ette kuus lavastust. Ilmselt üks kõnekamaid neist on John Lennoni laulule loodav valguslavastus “Imagine”, mida on mõjutanud maailma poliitilised sündmused ja mis kannab endas rahusõnumit.

Rannapargi roheliste elevantide juures etenduva kümneminutise loo lavastaja Maria Reinup on sõja algusest peale intensiivselt olnud seotud Ukraina abistamisega, veetnud üle kuu aja Ukrainas kohapeal, olnud pika aega projektijuht MTÜ Slava Ukrainis ning on koos “ÖÖvalgel” loomingulise meeskonnaga pühendanud selle lavastuse Ukrainale. Lugu räägib laiemalt rahust ja vabadusest maailmas.

Reinup ise kirjeldab lavastuse tekkimist järgmiselt: “Üle poole aasta väldanud sõja kõnetamine on keeruline. Inimestel on sõjaväsimus ja siiski ei või me ukrainlastele selga keerata. Negatiivse sõnumi asemel on praegu küsimus, kuidas inimesi sõja kontekstis kaasa mõtlema panna, kuid teha seda neid inspireerides ja positiivselt, helge tundega mõjutades. See lavastus loob visuaalselt erilisel moel ühtse ruumi ja toimib nagu võimas palve, mille osa saavad olla kõik. Oleme mitme kuu vältel seda protsessi mõtestanud ja usume, et sellest tuleb haruldane kogemus."