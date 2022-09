Karm dieet viis triumfini: kogu aeg kõht natuke tühi ja 15 kaotatud kilo

Pärnu kulturismi-, fitnessi- ja üldisemalt jõutreeninguklubi Tiim Go Fit üks eestvedajaist võidutses Arnold Classic Europe’il meeste kategoorias games classic bodybuilding. See on põhimõtteliselt klassikaline kulturism, ainult et games classic’ul on ülemist kaalupiiri allapoole nihutatud. Nõnda saavad väiksema lihasmassiga sportlasedki kõrgel tasemel mõõtu võtta.