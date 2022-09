Uue tiimiga liitunud Laura Lizette Sander alustas MMi üheksanda kohaga

"Valisin AG Insurance’i, kuna see tundub mulle perfektne võimalus ratturina areneda ja minna sujuvalt üle juunioride klassist U23 ja eliidi sekka. Valik oli lihtne, kuna tunnen juba mõningaid selle võistkonna tüdrukuid. Olen kindel, et tiimisisene konkurents on tugev ja tõstab mu taset ratturina," rääkis Sander uue tiimi vahendusel.