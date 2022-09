Silvia Paluoja ⟩ Vajame otseütlevat kõneviisi

Müüge oma mõtteid, mitte põhimõtteid, nii rõhutas professor Juhan Peegel meile tarkusesalvest teri jagades. Arvamuste paljususse uppuvast ühismeediast ei näinud me toona undki, infokandjates peitus alltekst ridade vahele ja järjekordse parteikongressi auks täideti viisaastaku plaan neljaga. Aeg on edasi kapanud ja põhimõtetest on saanud laiatarbekaup vastavalt sellele, millise erakonna pilet poliitmaastikul parasjagu kaubaks läheb.