Sadama korvpallimeeskond kaalus euromängu järel protesti: Meilt rööviti kindel võit!

“See oli ju nii ilmselge viga – meilt rööviti kindel võit! Sverrel tulnuks kaks vabaviset, vead olid ju täis. Halvemal juhul oleks mäng läinud lisaajale,” võttis tiimi juht kulminatsiooni kokku. “Nägime kõvasti vaeva, et Austria satsi võita ja saada veel üks kõva euromäng otsa. Mõtlesime, et ei hakka mingit protesti esitama, sest see ei anna midagi juurde – iga liigutus, mis sa FIBA poole teed, maksab. Kohtunikelt me niikuinii mingit seletust ei saaks. Las jääb, valus õppetund.”