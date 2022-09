Karmo Tüür: Ei ole olemas tuumanuppu, mida vajutab vaid üks sõrm

Millest kõneleb meile president Vladimir Putini väljakuulutatud osaline mobilisatsioon Venemaal? Miks just nüüd?

Alustaksin sellest, et mis see mobilisatsioon üldse on. See osaline mobilisatsioon on osaline ainult osalt. Tõenäoliselt on see siiski pea piiramatus mahus mobilisatsioon kraapida kokku nii palju mehi, kui saab. Ainult nad ei taha seda nimetada täielikuks mobilisatsiooniks, sest siis peaks välja kuulutama sõjaseisukorra. Viimasena mainitut nad aga ei taha. Tõenäoliselt eelkõige sellepärast, et see külvaks paanikat ja vähendaks moraali.

Igal juhul on soov panna praegu lauale mobilisatsioonikaart ja näidata, et Venemaal jätkub veel jõudu sõdida. Ja see on jätkukäik seoses referendumitega.